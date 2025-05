Dupont et Ntamack déjà remplacés !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Que ce soit avec le Stade Toulousain ou bien le XV de France, la charnière que composent Antoine Dupont et Romain Ntamack est présentée comme l'une des meilleures du monde. Leur entente et leur complémentarité sont des atouts très forts de leur réussite. Mais ils ne sont pas le seuls.

Depuis plusieurs années, la charnière du Stade Toulousain est celle sur laquelle s'appuie Fabien Galthié pour le XV de France. Il faut dire qu'Antoine Dupont et Romain Ntamack donnent entière satisfaction à leurs coachs. Cependant, c'est autour de leurs doublures en Bleus de se distinguer. En effet, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert formeront la charnière de l'UBB lors de la finale de la Champions Cup contre Northampton, et leur complémentarité et souvent comparée à celle entre le deux Toulousains. Rémi Lamerat, qui a évolué avec le deux joueurs de l'UBB, donne d'ailleurs son ressenti.

Lucu-Jalibert aussi forts que Dupont-Ntamack ? « On a longtemps collé à Max une image de gestionnaire parce qu'il n'avait pas les mêmes fulgurances que d'autres n°9, mais il est aussi capable de s'engouffrer dans un espace, de jouer rapidement une pénalité et de faire avancer l'équipe. Pareil pour Matthieu qui, malgré sa fougue, sait aussi respecter une stratégie de gestion quand il le faut, même si ce n'est pas dans sa nature », estime-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.