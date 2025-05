Surprise, Ntamack remplacé par «le meilleur joueur au monde» ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement éloigné des terrains en raison d’une commotion cérébrale, Romain Ntamack serait menacé par l’émergence de Matthieu Jalibert. Critiqué en début de saison, le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles est dans la forme de sa vie et pourrait, à terme, s’imposer comme le prochain numéro 10 du XV de France. Il sera d’abord attendu face à Northampton ce samedi en finale de la Coupe des champions.

L ’Union Bordeaux-Bègles a rendez-vous avec son histoire ce samedi. Face à Northampton , le club français va tenter de remporter la Coupe des champions. L’équipe de Yannick Bru devrait s’appuyer sur sa charnière composée de Maxime Lucu et de Matthieu Jalibert. Deux joueurs au sommet de leur forme et déterminer à rapporter le trophée en Gironde. « Ça représente énormément. Pour le groupe, ça représente une évolution permanente depuis maintenant deux-trois ans, où on arrive à participer à ces événements. Là, c'est une première finale européenne pour beaucoup d'entre nous » a déclaré Lucu en conférence de presse.

Une énorme bataille s'annonce

Entraîneur de l’attaque de l’UBB, Noel McNamara se méfie toutefois de la charnière adverse composée d'Alex Mitchell et Fin Smith. « C’est certain qu’il existe des similarités entre les deux charnières et nous avons pu le voir pendant le Tournoi. Mais si vous me donnez le choix, je sais très bien quelle charnière je choisis. C’est clair dans ma tête » a-t-il déclaré à Rugbyrama.