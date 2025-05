XV de France : Ntamack recalé en public ?

À la veille de la finale de Champions Cup, Maxime Lucu a profité de sa conférence de presse pour vanter les mérites de son complice Matthieu Jalibert. Une déclaration qui pourrait être perçue comme une pique à Romain Ntamack, son concurrent en équipe de France. Le demi de mêlée semble avoir choisi son numéro 10 préféré.

« Avec Matthieu, ça fait un moment qu’on joue ensemble maintenant. Ça fait six ans que je suis arrivé à Bordeaux et j’ai été aligné assez tôt avec Matthieu. C’est quelqu’un qu’il faut apprendre à découvrir et à connaître. Dans son jeu, c’est le type de n°10 avec qui tu as envie de jouer, c’est quelqu’un qui attaque énormément la ligne, qui essaie de trouver des solutions sur n’importe quelle action, qui diversifie son jeu en permanence. Je préfère jouer avec des n°10 comme ça, qui attaquent la ligne, qui viennent chercher des choses, ça te fait progresser et tu te mets au service de joueurs comme ça. C’est ce que j’ai essayé de mettre en place avec Matthieu », explique le demi de mêlée du XV de France face à la presse.

«Je m’adapte à ce qu’il veut mettre en place»

Le joueur de Bordeaux-Bègles en remet une couche :

« Déjà, on s’est très vite bien entendus en dehors. C’est quelqu’un de très attachant, de très humble, malgré tout ce qui peut être dit sur lui avec son image. J’ai appris à le connaître, je me suis lié d’amitié assez tôt. Quand tu as des liens d’amitié forts dehors, tu te retrouves un peu mieux sur le terrain et tu t’adaptes à ce qu’il peut faire. Je suis très content pour lui parce qu’il a eu des moments difficiles. Le voir s’épanouir sur un jeu offensif comme il le fait, et ses performances, ça fait plaisir pour lui parce qu’il le mérite et travaille énormément. Je m’adapte à ce qu’il veut mettre en place, c’est souvent lui qui dirige et moi qui suis. Quand c’est un peu trop, je le calme un peu (rire). En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec lui. »

Le message est clair : Romain Ntamack n’est pas le préféré de Maxime Lucu.