Dupont, Ntamack... Le tacle inattendu avec Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Le rugby a souvent eu une meilleure image par rapport à d’autres sports et notamment le football, souvent lié aux millions brassés par son économie. Et le parallèle a une nouvelle fois été utilisé avec la popularité de certaines stars du ballon ovale comme Antoine Dupont et Romain Ntamack, par rapport à Kylian Mbappé.

Dans le milieu du rugby, il a déjà conquis tout le monde. Avec ses prestations et sa personnalité assez particulière, Antoine Dupont a rapidement fait l’unanimité, que ce soit chez les supporters du Stade Toulousain ou les autres. Mais sa popularité a pris une toute autre ampleur avec son titre lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le consacrant parmi l'unes de figures les plus connues de la vague française.

« Dupont, Ntamack, Bielle-Biarrey restent accessibles aux yeux du grand public » Il n’est pas seul, puisque toutes les stars du XV de France ont vu leur popularité monter en flèche ces dernières années, avec d’ailleurs des pics d’audience inédits lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Et pour Vincent Chaudel, l’explication est assez simple. « Il y a des héros mais pas de stars. Les supporteurs arrivent à s’identifier. Dupont, Ntamack, Bielle-Biarrey restent accessibles aux yeux du grand public » a expliqué le fondateur de l’Observatoire du Sport Business, lors d’un entretien accordé à Sud-Ouest.