Antoine Dupont, son successeur est trouvé !

La grave blessure au genou d’Antoine Dupont a fait beaucoup de mal au XV de France et à tout le rugby tricolore. Mais on peut tout de même compter sur les autres stars pour prendre la relève, avec Louis Bielle-Biarrey qui est en train d’exploser cette saison.

Ces dernières années, le visage du rugby français a été Antoine Dupont et il le sera sans aucun doute encore pour quelques temps. Mais d’autres grandes figures émergent derrière le capitaine du XV de France et c’est notamment le cas de Louis Bielle-Biarrey , qui réalise une saison incroyable en sélection comme avec son club de l’ UBB .

LBB, la nouvelle star

Serial-marqueur, l’ailier de 21 ans a surtout su gagner le cœur des supporters, puisqu’il est l’un des rugbymen les plus populaire du moment. « C’est vrai qu’il a une sacrée cote de popularité auprès des gens » a confié l’ancien international français Vincent Clerc, auprès du Midi Olympique. « Il a une gueule, il est reconnaissable avec son casque et par tout ce qu’il fait sur le terrain… Il y a un vrai amour du public français pour Louis Bielle-Biarrey ». Et même à l’étranger on semble nous l’envier !