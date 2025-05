Mbappé - PSG : La balle perdue de son grand pote ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis quelque temps, pour justifier les gros résultats du PSG et notamment en Ligue des champions, les joueurs font état d’un groupe uni et solide derrière Luis Enrique. De quoi dresser un constat peu flatteur pour Kylian Mbappé parti l’été dernier. Ousmane Dembélé en a remis une couche ?

«On sait qu'on peut écrire l'histoire»

Présent au tirage au sort des tableaux masculin et féminin de Roland-Garros (19 mai-8 juin), Ousmane Dembélé est conscient de pouvoir faire quelque chose de grand avec le vestiaire solidaire du PSG comme Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Vitinha l’ont fait savoir. « On sait qu'on peut écrire l'histoire. On ne sait pas si ça va se reproduire ces moments-là ».