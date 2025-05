«Un joueur de classe mondiale» remplace Antoine Dupont, c’est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Louis Bielle-Biarrey a remporté le prix Pat Marshall, remis en Angleterre et qui vient récompenser la personnalité rugby de l'année. Au palmarès, l'ailier de l'UBB succède notamment à Antoine Dupont, dernier lauréat français de cette distinction. Et de l'autre côté de la Manche, LBB fait sensation au point d'être vu comme un «joueur de classe mondiale».

Eblouissant lors du dernier Tournoi des VI Nations durant lequel il a inscrit 8 essais, une performance jamais vue depuis un siècle, Louis Bielle-Biarrey s'est clairement fait un nom sur la scène internationale. Il a d'ailleurs été récompensé en Angleterre puisqu'il a reçu le prix Pat Marshall. Remis par le British Rugby Union Writers Club, le club des journalistes britanniques de rugby de presse écrite, ce trophée récompense la personnalité rugby de l'année. Et c'est un petit évènement qu'un Frenchy soit honoré de cette distinction puisque ni Serge Blanco, ni Philippe Sella, ni Fabien Galthié, ni Thierry Dusautoir n'ont remporté ce prix. C'est simple, aucun Français n'avait été lauréat du prix Pat Marshall entre Jean-Pierre Rives (1981) et Antoine Dupont (2021), c'est dire la difficulté de plaire aux Anglais. Louis Bielle-Biarrey réussit donc l'exploit de succéder au capitaine des Bleus, dernier tricolore recompensé.

LBB choque l'Angleterre Elgan Alderman, journaliste du Times, a ainsi justifié son vote en faveur de l'ailier de l'UBB. « J'ai voté pour Louis parce que le duo qu'il forme avec Damian Penaud est le plus excitant du rugby en ce moment. Et surtout parce que LBB est le plus létal, le plus électrique des attaquants sur la scène internationale », explique-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant que Stuart Lancaster ne se montre encore plus élogieux.