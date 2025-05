«Ma femme l’adore» : Le XV de France a trouvé le successeur d’Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Chouchou du public français et présenté comme le meilleur joueur du monde depuis plusieurs années, Antoine Dupont n'est toutefois plus le seul à occuper l'espace médiatique du XV de France. Passé de grand espoir à référence mondial à son poste cette saison, Louis Bielle-Biarrey crève l'écran au point de se faire un nom et une solide réputation en Angleterre.

Auteur d'une saison fabuleuse que ce soit avec le XV de France ou l'Union Bordeaux-Bègles, Louis Bielle-Biarrey se fait un nom dans le rugby français et éclipse même petit-à-petit Antoine Dupont. Elu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, dont il a également terminé meilleur marqueur, l'ailier de l'UBB s'apprête à disputer la finale de la Champions Cup contre Northampton ce week-end, avant de se tourner vers les playoffs du Top 14. Mais les récompenses s'enchaînent puisqu'il vient de remporter le prix Pat Marshall, que décerne chaque année depuis 1976 le British Rugby Union Writers Club, autrement dit le club britannique des journalistes de rugby de presse écrite. Premier français lauréat de ce prix depuis 2021, Louis Bielle-Biarrey succède ainsi à Antoine Dupont au palmarès.

«Bielle-Biarrey est un joueur de classe mondiale» Et pour l'ancien entraîneur du Racing, Stuart Lancaster, ce n'est absolument pas une surprise. « Bielle-Biarrey est un joueur de classe mondiale. Je le mets aujourd'hui dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Il a cette vitesse incroyable, couplée à une endurance impressionnante qui lui permet de répéter de gros efforts et d'enchaîner les longues courses », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.