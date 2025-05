Antoine Dupont : Le gros coup qui s’annonce sans lui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lourdement blessé, Antoine Dupont est écarté des terrains jusqu’à la fin de l’année. La question de sa présence lors de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande ne se pose donc pas, mais qu’en est-il des autres cadres de la sélection ? Florian Grill, président de la FFR, affiche sa détermination à constituer une équipe compétitive et se montre ambitieux pour le rendez-vous.

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit en mars dernier lors du match en Irlande, Antoine Dupont a vu son année basculer. La star du XV de France ne devrait pas être de retour avant le mois de novembre, de quoi lui faire rater de nombreux rendez-vous avec le Stade Toulousain et la sélection. Bien qu’il y avait peu de chance de le voir participer à la tournée estivale des Bleus en Nouvelle-Zélande en raison du calendrier de son club, cette blessure empêche tout débat sur son cas. Qu’en sera-t-il des autres cadres du XV de France ? Florian Grill, président de la FFR, reste pour l’heure prudent mais se montre ambitieux quelle que soit l’identité des joueurs qui composeront le groupe tricolore.

« La volonté de tout gagner » « Nous aborderons cette tournée d’été en Nouvelle-Zélande comme nous le faisons pour chaque match : avec la volonté de tout gagner, a fait savoir le boss de la FFR dans un entretien accordé à The Post rapporté par ActuRugby. Affronter les All Blacks en Nouvelle-Zélande est un immense honneur et une grande source de motivation pour chaque joueur. Nous abordons donc cette tournée avec ambition, sérieux et respect, avec l’objectif d’aligner la meilleure équipe possible dans des conditions qui garantissent la performance de notre équipe et dans le cadre des caractéristiques uniques de notre modèle français. »