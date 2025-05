Ntamack en Nouvelle-Zélande, les discussions sont lancées

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sa victoire au Tournoi des VI Nations, le XV de France va s'envoler pour la Nouvelle-Zélande pour une tournée d'été qui fait rêver les cadres du groupe tricolore. Ces dernières semaines, plusieurs joueurs comme Romain Ntamack ont interpellé la FFR de Florian Grill, qui est finalement sorti du silence ce mardi.

La FFR ouvre la porte

«Nous avons donc une responsabilité majeure : préserver leur santé physique et mentale et leur accorder des périodes de repos indispensables. La sélection pour la tournée de juillet repose sur deux principes clairs. D’abord, une analyse approfondie menée par le staff des Bleus prend en compte l’état physique des joueurs, leur niveau de fatigue et de performance pour construire un groupe compétitif et équilibré. Ensuite, cette sélection respecte un cadre réglementaire défini conjointement avec la LNR, qui stipule notamment que les finalistes du Top 14 ne sont pas éligibles pour la tournée. Mais des exceptions sont possibles, et elles font actuellement l’objet de discussions avec la LNR» a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Figaro.