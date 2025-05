Antoine Dupont, la surprise qui l’attend à son retour !

Blessé au genou le 8 mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin de la saison avec le Stade Toulousain. Pour les optimistes il pourrait faire son grand retour à l’automne, avec toutefois quelques petites choses qui auront changé en son absence.

Le compte à rebours est lancé. Après s’être opéré au genou, Antoine Dupont a entamé sa convalescence pour revenir le vite possible sur les terrains. Car des grands rendez-vous l’attendent, avec notamment la tournée d’automne du XV de France et le choc tant attendu contre l’ Afrique du Sud .

Antoine Dupont de retour

Interrogé il y a quelques semaines par France Télévision, le principal intéressé s’était montré assez optimiste. « Il y a eu l’opération, le post-op que j’ai fait à Toulouse. Tout s’est bien déroulé, même si c’est la partie sûrement la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi » a déclaré Antoine Dupont. « J’avais mes potes, j’avais ma famille qui est venue me voir. J’ai eu beaucoup de soutien et pour le moment, toutes les étapes se déroulent bien (...) Je n’ai pas eu de complications post-opératoires. Là, j’ai pu enlever les béquilles, reconduire, donc ça progresse bien pour moi ».