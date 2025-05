Transfert d’Antoine Dupont : Feu vert annoncé !

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une grave blessure au genou, Antoine Dupont se rapproche des Etats-Unis. Le joueur du Stade Toulousain est, récemment, devenu actionnaire du Rugby Football Club Los Angeles. A terme, la star du rugby français pourrait même porter le maillot du club selon le PDG de la formation Pete Sickle.

Les coulisses de l'arrivée de Dupont dévoilées

PDG du club américain, Pete Sickle en a dit plus sur le processus de vente et sur les motivations de Dupont. « On a entamé la discussion en mars 2024 à l’occasion du tournoi L.A. Sevens. C’était juste avant sa conquête de l’or olympique. Tout a commencé avec une simple conversation. Évidemment, tout le monde sait que c’est un joueur de rugby exceptionnel, mais c’est aussi un mec très brillant, curieux, créatif, qui a soif d’apprendre […] On a discuté de l’avenir du jeu, de la croissance du rugby, du développement de la MLR, des JO à L.A. en 2028, puis des Coupes du monde masculine et féminine en 2031 et 2033. Il voit aussi plusieurs coups à l’avance » a-t-il lâché durant l’émission The Rugby Network.