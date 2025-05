Urgence toilette, inquiétude pour une star du XV de France ?

Star montante du rugby français, Louis Bielle-Biarrey a l’habitude de se rendre aux toilettes, avant ou pendant les rencontres, pour vider son estomac. Une habitude surprenante qui avait choqué certains de ses coéquipiers en équipe de France comme Thomas Romas. Interrogé sur cette manie, l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas vraiment d’explication.

« Personne n'a vraiment d'explication »

Émotif, LBB n’a pas vraiment d’explications. Il ne se montre pas particulièrement inquiet non plus. « Ça m'est même arrivé à la mi-temps dans les vestiaires. Là, ça ne se voyait pas. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler car ce n'est pas commun, mais les personnes qui me côtoient, que ce soit l'UBB ou en équipe de France, avaient plus ou moins l'habitude. Personne n'a vraiment d'explication, mais ça me dérange pas non plus pour jouer les matches » avait-il expliqué il y a quelques mois.