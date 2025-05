Antoine Dupont : Grande nouvelle pour son retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a subi une rupture des ligaments croisés du genou droit qui devrait le tenir éloigné des terrains au moins jusqu'à l'automne. Un coup dur pour le capitaine du XV de France qui semble toutefois sur la bonne voie en vue de son retour à la compétition.

Ce fut un coup dur que le XV de France pensait impossible à compenser. Lors du choc en Irlande, Antoine Dupont s'est effectivement gravement blessé, subissant une rupture des ligaments croisés du genou droit. Depuis, la star du Stade Toulousain poursuit sa rééducation et donnait récemment de ses nouvelles au sujet de sa santé.

Dupont sur la bonne voie « Tout s'est bien déroulé, même si c'est la partie sûrement la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi. J'avais mes potes, j'avais ma famille qui sont venus me voir. J'ai eu beaucoup de soutien et pour le moment, toutes les étapes se déroulent bien (...) Je n'ai pas eu de complications post-opératoires. Là, j'ai pu enlever les béquilles, reconduire, donc ça progresse bien pour moi. J’ai fait quatre premières semaines en clinique, en rééducation. Je suis revenu au club depuis deux semaines. Ça m'a fait du bien et de pouvoir les accompagner, les suivre à ma manière. C'est toujours dur de ne pas être sur le terrain », confiait Antoine Dupont au micro de France 2 au début du mois de mai.