Antoine Dupont transféré, c'est le choc !

Avant de débarquer au Stade toulousain, Antoine Dupont a fait ses premiers pas dans le monde professionnel à Castres. Le demi de mêlée, aujourd’hui âgé de 28 ans, a été repéré par Serge Milhas. Ce dernier a d’ailleurs révélé qu’Antoine Dupont avait choqué ses coéquipiers après son transfert en 2014.

Aujourd’hui, le talent d’ Antoine Dupont n’est plus à prouver. Le capitaine du XV de France est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, et évolue au Stade toulousain depuis 2017. Mais avant de débarquer chez les Rouge-et-Noir, le demi de mêlée de 28 ans a été repéré par Castres en 2014, alors qu’il jouait au FC Auch . Antoine Dupont avait d’ailleurs surpris ses coéquipiers après son transfert.

«C’était assez impressionnant à voir»

« Un de mes meilleurs potes me dit à l’époque : « il y a deux jeunes, tu devrais aller les voir. » Donc je suis allé les observer et je les ai vus jouer trois matchs. Ce n’était pas compliqué de voir que le potentiel était là. Il fallait être aveugle pour ne pas s’en apercevoir. [...] Rémi Talès vient me voir après un entraînement et il me dit : « C’est qui ce mec ? Il sort d’où ? », en parlant d’Antoine. C’était assez impressionnant à voir » a révélé Serge Milhas dans les colonnes de Midi Olympique.