«Ce n'est pas possible» : Le craquage de Christophe Urios !

Largement dominée lors de la première période contre Castres, l’ASM Clermont a dû se contenter d’un point de bonus défensif ce samedi soir (34-29) en match retard de la 23e journée du Top 14. De quoi agacer Christophe Urios dans son analyse de la rencontre en conférence de presse.

C’est une journée à oublier pour l’ASM Clermont. Ce samedi à Castres (34-29), les joueurs de Christophe Urios sont passés à côté de leur match en retard de la 23e journée de Top 14, multipliant les imprécisions en première période. L’ASM est revenue des vestiaires en affichant un autre visage, lui permettant d’arracher le point de bonus défensif, mais reste à trois points du Top 6 à deux journées de la fin du Championnat. De quoi grandement frustré Christophe Urios.

« La première mi-temps n'est tellement pas acceptable » « On savait que c'était un match important aujourd'hui (samedi), on savait que tous les points allaient être importants jusqu'à la fin de la saison. Au vu du scénario et de la deuxième mi-temps, tu te dis "mais comment tu n'as pas réussi à gagner ce match". Mais la première mi-temps n'est tellement pas acceptable. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire une première mi-temps comme ça, ce n'est pas acceptable, je suis désolé. Je ne vais même pas parler de rugby parce que quand tu es battu dans les courses, dans les efforts, dans le travail. Tout le travail de l'ombre, on a été battus là-dessus. Ils étaient mieux que nous dans la première mi-temps, ils gagnaient toutes les collisions, toutes les lignes d'avantage, c'était trop facile », a analysé l’entraîneur clermontois, rapporté par La Montagne.