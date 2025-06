Antoine Dupont, le divorce qui ne passe pas !

Encore convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont ne reverra pas certains joueurs à son retour avec le Stade toulousain. C’est notamment le cas de Nepo Laulala, dont le contrat a été rompu. Le pilier droit de 33 ans ne semble d’ailleurs pas vraiment digérer son divorce avec les Rouge-et-Noir.

Antoine Dupont ne reverra pas certains joueurs lorsqu’il sera remis de sa blessure au genou. Le Stade toulousain a officialisé plusieurs départs, dont celui de Nepo Laulala . « Le Stade Toulousain s’apprête à tourner une page en saluant le départ de cinq de ses joueurs : Richie Arnold, Alban Placines, Hugo Reilhes, Setareki Bituniyata et Nepo Laulala. Retour sur leur parcours en Rouge et Noir » peut-on lire dans le communiqué publié par le Stade toulousain . Cependant, Nepo Laulala ne digérerait pas vraiment sa rupture.

Selon les informations d’Actu Rugby, Nepo Laulala n’était plus un joueur du Stade toulousain depuis plusieurs semaines déjà. Le pilier droit de 33 ans aurait été déclaré inapte, et son contrat aurait été rompu à l’amiable. Mais il semblerait que les choses ne soient pas aussi roses entre les deux parties. Sur sa story Instagram, Nepo Laulala a réagi à l’annonce du Stade toulousain officialisant son départ avec un emoji nauséeux. Le club et le joueur, contactés par Actu Rugby, n’ont pas souhaité faire de commentaire.

«Une grosse émotion et une belle page ici»

Alban Placines, lui, a fait ses adieux au Stade toulousain dans les colonnes de La Dépêche. « Une grosse émotion et une belle page ici et dans ce stade qui se ferme, mais avec uniquement des souvenirs incroyables. On commence à dire un peu des paroles de mecs qui vont partir, mais on leur dit à tous qu’il faut profiter, que ce sont des moments incroyables et qu’au final la carrière passe quand même hyper vite » a-t-il notamment confié. Visiblement, Alban Placines accepte plus facilement son sort que Nepo Laulala.