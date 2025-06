Antoine Dupont, le danger que personne n'attendait

Actuellement blessé, Antoine Dupont multiplie les projets en dehors du rugby. C’est notamment le cas avec La Pétanque des Copains, guinguette de Toulouse qui fait fureur depuis cinq ans et qui a rouvert ses portes le 1er juin dernier. Mais l’été ne s’annonce pas vraiment tranquille, avec des nombreux concurrents.

Tout le monde attend son retour, mais Antoine Dupont soigne actuellement une grave blessure au genou contractée le 8 mars dernier. Mais ce n’est pas pour autant qu’il a disparu des radars ! Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain a fait des nombreuses apparitions remarquées, comme tout récemment au Festival de Cannes .

Mais si vous voulez le croiser, il y a des grandes chances de le trouver du côté de La Pétanque des Copains ! C’est le local qu’il gère depuis cinq ans avec son coéquipier Cyril Baille , mais également ses amis Lucas Cestan et Jules Baupin . Au menu de la pétanque évidemment, mais également des nombreux produits de la région, notamment le porc noir de Bigorre de son éleveur de frère, Clément Dupont . « On ne veut ne surtout pas être une guinguette attrape-touriste ! La Pétanque des Copains est à notre image, c’est une guinguette sans prise de tête ! » a confié l’un des collaborateurs d' Antoine Dupont , lors d’un entretien accordé à Actu.fr.

Le Petit Bikini fait également son retour

Mais la concurrence s’annonce rude du côté de Toulouse ! Des nombreux locaux ont également ouvert leurs portes et c’est le cas du Petit Bikini, qui va entamer sa quatrième saison le 12 juin prochain et ce jusqu’au 9 septembre, avec une ouverture chaque jour de 18h à minuit. L’ambiance est totalement différente, puisqu’on y retrouve plutôt des DJ set pour des soirées endiablées, mais surtout une piscine avec baignade autorisée. Les choses vont d’ailleurs démarrer très fort à l’occasion du premier week-end d’ouverture, avec notamment un apéro disco et une soirée spécial années ‘80.