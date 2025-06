Antoine Dupont : Grosse surprise au XV de France ?

Pour sa traditionnelle tournée estivale, le XV de France va aller en Nouvelle-Zélande, avec trois test-matchs programmés face aux All Blacks. Mais la composition de l’équipe fait déjà débat, puisque certains cadres ont émis le souhait de participer au voyage, notamment l »ouvreur toulousain Romain Ntamack ou le troisième-ligne et vice-capitaine Grégory Alldritt.

Qui pour remplacer Antoine Dupont ?

Dans un communiqué publié tout récemment, la Fédération française de rugby annonce toutefois que la limite a été placée à « 5 joueurs au cumul des deux clubs finalistes ». Et ce n’est pas tout, puisque les joueurs ne devront pas dépasser le cap des 2.000 minutes jouées sur la saison, entre club et sélection. On peut donc d’ores et déjà en exclure plusieurs comme Louis Bielle-Biarrey, qui est déjà à 2.164 minutes. Mais la véritable question se pose pour le poste de demi de mêlée, puisqu’en l’absence du capitaine Antoine Dupont ce sont Maxime Lucu ou Nolann Le Garrec qui sont pressentis pour occuper ce poste. Mais le 9 de l’UBB est déjà à 1.900 minutes et son homologue du Racing 92 le talonne de près, même si lui ne disputera pas les phases finales. Ainsi, RMC Sport évoque la possibilité de voir Fabien Galthié lancer dans le grand bain Baptiste Jauneau de Clermont, voir même relancer un certain Baptiste Serin, capitaine lors de la tournée catastrophique en Argentine l’été dernier.