Enorme changement pour Antoine Dupont, c'est la révolution !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'Antoine Dupont a subi sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, le Stade Toulousain semble en retrait face à l'UBB qui représenterait l'avenir du rugby français selon Nick Bishop, qui souligne même la montée en puissance de Maxime Lucu.

Lors du précédent Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont avait du abandonner ses partenaires au pire moment, lors du choc en Irlande. Mais le capitaine des Bleus avait été parfaitement suppléé par Maxime Lucu. Ce dernier est également devenu champion d'Europe avec l'UBB et pourrait bien représenter l'avenir du rugby français comme le note le journaliste Nick Bishop qui parle même de révolution.

L'UBB fait déjà oublier Toulouse ? « Toulouse a peut-être été le porte-étendard du drapeau national à l’époque d’Antoine Dupont, mais s’il est un club du Top 14 qui ressemble plus que tout autre à la France aujourd’hui, c’est bien l’UBB. Une sélection de statistiques comparatives entre le club [1re à 7e journée de la Champions Cup] et le pays [Tournoi des Six Nations 2025] révèle une nette similitude dans les styles de jeu », écrit-il dans sa chronique pour Rugbypass, avant de poursuivre.