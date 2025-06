Il rejoint Antoine Dupont, c’est historique !

Si Christophe Urios lui accorde une confiance aveugle, ce n’est pas pour rien. Ce samedi, Baptiste Jauneau a brillé avec l’ASM Clermont Auvergne. Le joueur de 21 ans a délivré 5 passes décisives contre le Stade Français, un record en Top 14. Le demi de mêlée clermontois a ainsi réalisé une performance similaire à un certain Antoine Dupont.

L’ ASM Clermont Auvergne n’a plus le droit à l’erreur. Malgré leur victoire contre le Stade Français ce samedi (55-20), les hommes de Christophe Urios ont toujours trois points de retard sur La Rochelle dans la course à la qualification pour les phases finales du Top 14 . Les Clermontois se déplacent sur la pelouse de Montpellier le 7 juin pour la dernière journée du championnat. Une victoire est obligatoire pour espérer se qualifier.

Baptiste Jauneau rejoint Antoine Dupont

Et pour cela, l’ASM Clermont Auvergne va pouvoir compter sur Baptiste Jauneau. Comme le rapporte Actu Rugby, le demi de mêlée de 21 ans a établi un nouveau record en Top 14 contre le Stade Français ce samedi. Le natif de Béarn a délivré 5 passes décisives, permettant à son équipe de s’imposer. Il a ainsi réalisé une performance historique, et similaire à un certain Antoine Dupont. La star du Stade toulousain avait aussi distillé 5 passes décisives, en Champions Cup contre les Sharks en avril 2023 en servant Thomas Ramos à deux reprises, puis Arthur Retière, Peato Mauvaka et Romain Ntamack.