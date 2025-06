Antoine Dupont : Urios a déniché son successeur !

Loin d'être le plus content de la performance de ses joueurs face au Stade Français, Christophe Urios a tout de même vu son ASM l'emporter largement lors de la dernière journée de Top 14 (55-20). Une rencontre à l'occasion de laquelle Baptiste Jauneau s'est particulièrement distingué. Au point d'en devenir le successeur d'Antoine Dupont. Explications.

« Seul, on ne peut jamais rien faire »

Baptiste Jauneau avait d'ailleurs pris la parole concernant sa performance XXL face au Stade Français. Le joueur de Clermont avait alors souhaité mettre en avant le collectif de l'ASM : « C’est parce que j’ai bien été entouré. Seul, on ne peut jamais rien faire. Les mecs m’ont porté. Je pense que j’avais aussi à cœur de le faire pour Fritz (Lee) quand même. Parce que prendre ce rôle de capitaine n’a pas été simple pour moi et il m’a beaucoup aidé. En première période, ce n’était pas notre meilleur visage pour dire au revoir aux partants et surtout pour notre équipe. Il fait partie des fondations Fritz ! C’était un joker médical qui arrivait, tout le monde ne savait pas trop quoi penser et il a réussi à s’imposer et il est resté douze années ici. Il fallait aussi remercier des joueurs comme ça, comme Alexandre Fischer également, des jeunes qui sont passés par le centre de formation etc. Il fallait remercier tout le monde et aussi le public. On ne peut pas laisser un dernier visage comme la première mi-temps ».