Antoine Dupont : Le coup de foudre à Toulouse !

Il n’a que 28 ans, mais Antoine Dupont semble déjà être un monument du rugby français et surtout de son club, le Stade Toulousain. Et ce sont ses propres coéquipiers qui le confirment comme le troisième-ligne Alban Placines, qui évolue aux côtés du demi de mêlée depuis 2018.

Tout le monde nous l’envie. Véritable ovni, Antoine Dupont a changé le rugby en quelques années, révolutionnant totalement le poste de demi de mêlée. Mais pour certains, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain est loin d’être le plus fort !

C’est en effet l’avis de Will Genia , qui préfère l’Irlandais Jamison Gibson-Park à Antoine Dupont . « Pour moi, c’est le meilleur demi de mêlée du monde, et de loin » avait déclaré le numéro 9 australien, dans un podcast avec l’Anglais Ben Youngs . « Oui, vraiment. Dupont est un monstre physique, il n’y a jamais eu un joueur comme lui, il est incroyablement doué. Mais mes demis de mêlée préférés, ce sont ceux qui allient finesse, vista et sens du jeu : des profils comme toi, Aaron Smith, Fourie du Preez… Je ne suis pas en train de dire que Dupont ne sait pas faire ça. Pas du tout. Mais quand je regarde Gibson-Park jouer, je retrouve cette aisance, cette fluidité, cette capacité à organiser et accélérer le jeu ».

« On peut difficilement faire mieux »

Évidemment, en France l’avis est tout autre, avec notamment le récent aveu d’Alban Placines. « Le joueurs qui m’a le plus impressionné ? Je ne vais pas être original, mais je vais dire Antoine Dupont. On peut difficilement faire mieux » a expliqué le troisième-ligne du Stade Toulousain à propos d’Antoine Dupont, dans un entretien accordé à Actu.fr. « C’est un exemple dans la vie et sur le terrain, de par son intelligence de jeu et de vie au quotidien : il m’a énormément marqué en tant que joueur et homme. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour lui ».