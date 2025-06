Dupont - Ntamack : Nouveau phénomène au XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Révélé sous le maillot du XV de France pendant le dernier Tournoi des 6 Nations aux côtés d'Antoine Dupont et Romain Ntamack qui restent les véritables chouchous du public français, le jeune Théo Attissogbe est déjà promis à un bel avenir international du haut de ses 20 ans. Et l'ailier (ou arrière) de Pau s'est d'ailleurs confié sans détour sur cette première expérience prometteuse avec le XV de France.

Porté par les belles performances de ses stars confirmées telles que Romain Ntamack et Antoine Dupont, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations 2025 en loupant de peu le Grand Chelem. Fabien Galthié a d'ailleurs pu découvrir un nouveau visage sur l'aile durant cette compétition, celui du prometteur Théo Attissogbe (20 ans) qui découvrait les Bleus et a confirmé ses prestations très prometteuses avec la Section Paloise. Interrogé par le Midi Olympique, le nouveau crack du XV de France raconte son tournoi.

« Ça donne l’envie, l’ambition... » « De très bons souvenirs ! Quand je suis monté à Marcoussis, j’avais l’ambition de participer pleinement à cette compétition mais je savais que ça n’allait pas être quelque chose d’aisé. L’opportunité s’est présentée à moi dès le premier match, après la blessure de Damian (Penaud). J’étais content d’avoir la confiance du staff et j’ai essayé de la rendre. Ça s’est plutôt bien passé lors de la première rencontre et après, j’ai pu participer au match contre l’Italie. Ce qui m’a plu, c’est que tout au long du Tournoi, je suis resté au sein de ce groupe. Même quand je ne jouais pas, je faisais partie des joueurs supplémentaires. Ça donne l’envie, l’ambition et la volonté de prendre part à tous les matchs du XV de France », indique Attissogbe, qui a donc été sacré avec Antoine Dupont, Romain Ntamack et consort en mars dernier.