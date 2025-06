XV de France : Galthié en contact avec d’autres équipes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après le sacre du XV de France au dernier Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié n'a pas chômé. Le sélectionneur des Bleus évoque son emploi du temps bien chargé dans un entretien accordé au Midi Olympique, et raconte d'ailleurs être entré en contact avec trois clubs du Top 14 afin d'y effectuer des séminaires : Montpellier, Perpignan et le Stade Toulousain ont été concernés.

Rassurez-vous, Fabien Galthié n'a pas prévu de mettre un terme dans l'immédiat à sa belle histoire à la tête du XV de France, d'autant que son contrat court jusqu'en 2027. Mais le sélectionneur national garde néanmoins une certaine proximité avec les clubs de Top 14, et pour cause, il y organisé des séminaires d'une semaine en vue de la prochaine tournée estivale du XV de France, en Nouvelle-Zélande. Et dans un entretien accordé au Midi Olympique, Galthié s'est confié à ce sujet.

« J’ai repris contact avec les clubs » « Ce que j’ai fait depuis le Tournoi des 6 Nations ? Je suis parti me reposer quelques jours dans le Lot puis j’ai rapidement repris contact avec les clubs. J’en ai physiquement visité trois : Montpellier, Perpignan et dernièrement, nous avons donc effectué un séminaire d’une semaine au Stade toulousain », annonce Fabien Galthié, qui a donc organisé ces séminaires avec le staff du XV de France dans le but d'optimiser ses méthodes et de préparer au mieux la tournée estivale.