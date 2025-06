Antoine Dupont - Iris Mittenaere : «Il est libre»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En couple depuis plusieurs mois avec l’ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, Antoine Dupont est de plus en plus médiatisé. Une évolution qui ne fait pas forcément pour le capitaine emblématique du XV de France, qui est en train de se perdre selon certains observateurs. Mais Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, monte au créneau pour assurer la défense de Dupont et sa gestion de la vie privée.

Eloigné des terrains depuis mars dernier et une grave blessure contractée avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations (rupture des ligaments croisés du genou), Antoine Dupont a tout de même de quoi bien occuper ses journées. En plus de sa rééducation, le demi de mêlée du Stade Toulousain doit gérer ses différents business comme son restaurant familial, ainsi que sa relation avec Iris Mittenaere. En couple depuis maintenant plusieurs mois avec la Miss France et Miss Univers 2016, Dupont reste très discret à ce sujet. Et pourtant, nombreux sont les observateurs à lui reprocher son côté de plus en plus people, et plus forcément focus sur sa carrière de rugbyman.

« Beaucoup d’affection pour eux » Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Fabien Galthié est notamment interrogé sur le couple d'Antoine Dupont avec Iris Mittenaere, mais le sélectionneur du XV de France préfère botter en touche : « La nouvelle dimension d’Antoine Dupont et son couple avec l’ancienne Miss Univers ? Antoine Dupont, Matthieu Jalibert et tous les autres joueurs dont vous parlez sont indissociables de l’équipe de France depuis 2020. J’ai beaucoup d’affection pour eux. […] Antoine, c’est le chemin parfait, tout droit ou presque. Matthieu, c’est un chemin plus sinueux, plus complexe : il se bat pour porter le maillot. Mais je les adore tous les deux », lâche d'abord Galthié, avant de répondre ensuite aux détracteurs d'Antoine Dupont sur l'évolution de sa carrière.