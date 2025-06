Antoine Dupont, la nouvelle signature à Toulouse !

Le 8 mars dernier, Antoine Dupont s’est gravement blessé au genou alors qu’il disputait le 6 Nations avec le XV de France. Un coup dur pour la sélection tricolore, mais surtout pour le Stade Toulousain, qui doit depuis composer sans son capitaine et demi de mêlée en cette fin de saison.

Les fans du Stade Toulousains ont fait leur deuil. Quasiment intouchable depuis un an, avec des prestations plus impressionnantes les unes que les autres, Antoine Dupont a été stoppé en plein vol par une grave blessure au genou. Il ne sera de retour au mieux qu’à l’automne prochain, avec son club qui a dû chercher des solutions pour remplacer le meilleur joueur du monde.

C’est Paul Graou qui a ainsi pris la relève, mais Ugo Mola a également pu compter sur Naoto Saito , particulièrement intéressant à chaque entrée en jeu. Et il a convaincu les dirigeants du Stade Toulousain , puisque ce jeudi sa prolongation de contrat jusqu’en 2026 a été annoncée. Une décision attendue et assez logique, puisqu’il a montré pouvoir être une solution valable en l’absence d’ Antoine Dupont , qui va handicaper les rouge et noir des longs mois encore.

« Si j’ai une question sur sa façon de voir le jeu, je lui demande et "Toto" m’explique tout »

Ugo Mola peut en tout se rassurer, puisque l’international japonais n’hésite jamais à demander conseil au capitaine du Stade Toulousain pour améliorer son jeu. « Si j’ai une question sur sa façon de voir le jeu, je lui demande et "Toto" m’explique tout. Il transmet son expérience et sa façon de penser au sujet des espaces, de sa vision du jeu et aussi sur les courses… » avait confié Naoto Saito, en janvier dernier. « C’est un bon professeur. Et un bon humain. Très humble et bien sûr un bon joueur de rugby. Peut-être l’un des meilleurs au monde. Il voit tout, chaque espace, chaque solution… C’est fou. J’apprends énormément avec lui »