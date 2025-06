Antoine Dupont, une catastrophe est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'UBB a été sacré en finale de Champions Cup face à Northampton, l'évolution du club girondin au sein du rugby français semble contraster avec un léger déclin de la part du Stade Toulousain, qui semble bien moins influent, notamment depuis la blessure d'Antoine Dupont en mars dernier. C'est en tout cas l'avis d'un expert à l'étranger qui compare la situation entre les deux clubs.

Sommes-nous en train d'assister cette saison à un tournant historique dans l'évolution du rugby français ? C'est un fait, le Stade Toulousain a été ces dernières années le moteur du Top 14 et un fournisseur majeur du XV de France, de par ses résultats flamboyants sur le plan national comme européen, et l'éclosion de nombreux talents. Antoine Dupont en est d'ailleurs l'illustration parfaite, lui qui a réussi à s'imposer comme la star du rugby français et le meilleur joueur au monde. Mais cette saison, l'UBB est en train de prendre le relais comme en témoigne son récent succès en finale de Champions Cup contre Northampton, ou encore la montée en puissance d'un Maxime Lucu, qui profite de l'absence longue durée d'Antoine Dupont pour se faire une place au XV de France.

Dupont et Toulouse surclassés par l'UBB ? L'expert Nick Bishop, qui a notamment été analyste et conseiller rugby pour les sélections nationales du Pays de Galles ou encore de l’Angleterre, s'est lâché à ce sujet : « Toulouse a peut-être été le porte-étendard du drapeau national à l’époque d’Antoine Dupont, mais s’il est un club du Top 14 qui ressemble plus que tout autre à la France aujourd’hui, c’est bien l’UBB. Une sélection de statistiques comparatives entre le club et le pays révèle une nette similitude dans les styles de jeu », écrit Bishop dans RugbyPass, mettant donc en évidence le déclin du Stade Toulousain et d'Antoine Dupont, en contraste avec la grosse montée en puissance de l'UBB sur tous les plans.