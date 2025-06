Christophe Urios, la rencontre «hors du commun» !

S’il lutte pour qualifier l’ASM Clermont Auvergne en phase finale du Top 14, Christophe Urios s’adonne également à son autre passion : le vin. Le coach de 59 ans est propriétaire d’un vignoble dans l’Aude et produit son propre alcool. Il a d’ailleurs été au coeur d’une rencontre inattendue dans un restaurant récemment.

Christophe Urios réalise son rêve avec le vin

« Cela m’aide à prendre du recul dans mon quotidien, surtout quand les choses n’avancent pas aussi vite que je le voudrais. Mais quand je compare à l’année précédente, je me dis qu’on a progressé. Certes, on n’est pas encore des cadors, mais on est meilleurs qu’il y a un an. Alors, avançons, continuons à travailler et ça va venir. Créer mon entreprise viticole était mon rêve absolu » expliquait l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne.