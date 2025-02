Rugby - Alcool : Urios réalise son «rêve absolu» !

Pierrick Levallet

Entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne, Christophe Urios ne consacre pas toute sa vie au rugby. L’ancien talonneur prend également le temps de s’évader dans son vignoble du Minervois (Occitanie). Le coach de 59 ans a d’ailleurs avoué avoir réalisé son rêve en se lançant dans le domaine viticole en parallèle du rugby.

Coach de l’ASM Clermont Auvergne, Christophe Urios est réputé pour ses coups de gueule. L’entraîneur de 59 ans n’hésite pas à le faire savoir lorsqu’il a un avis bien tranché. Mais l’ancien talonneur ne consacre pas toute sa vie au rugby. Christophe Urios est également propriétaire d’un vignoble en plein coeur du Minervois en Occitanie depuis 2020. Et il avoue avoir réalisé l’un de ses plus grands «rêves» en se lançant dans le domaine viticole, lui permettant de décompresser et de s’évader.

Une absence majeure se profile pour le XV de France ! Qui pour prendre la relève après Ntamack ? 🤔

➡️ https://t.co/6doLdvRIXf pic.twitter.com/B72dvxvKZQ — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

«Le vin, c’est l’art de la patience»

« Il n’y a pas de manque, mais quand je viens, je suis content de venir. Quand j’ai acheté ce domaine, on m’a dit que la vigne, le vin et tous les métiers du domaine viticole, c’est l’art de la patience. Sauf que je ne suis pas patient. Ce n’est pas du tout ma qualité première. Finalement, dans ce métier-là, la nature t’apprend à patienter. On ne peut pas aller plus vite que la musique » a d’abord expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par France 3.

«Créer mon entreprise viticole était mon rêve absolu»

« Cela m’aide à prendre du recul dans mon quotidien, surtout quand les choses n’avancent pas aussi vite que je le voudrais. Mais quand je compare à l’année précédente, je me dis qu’on a progressé. Certes, on n’est pas encore des cadors, mais on est meilleurs qu’il y a un an. Alors, avançons, continuons à travailler et ça va venir. Créer mon entreprise viticole était mon rêve absolu » a ensuite ajouté l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne.