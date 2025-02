XV de France : Clash avec Galthié, Antoine Dupont sort du silence !

Axel Cornic

Avant le choc face à l’Angleterre, Antoine Dupont a tenu à mettre les choses au clair concernant sa relation avec Fabien Galthié. Une petite polémique a enflé ces derniers jours après des propos contradictoires du capitaine du XV de France, pas vraiment d’accord avec son sélectionneur concernant les succès de l’équipe.

Pour certains ce n’était qu’une simple phrase, mais d’autres y ont vu des premières tensions entre le capitaine du XV de France et son sélectionneur. Avant la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont et Fabien Galthié se sont présentés face à la presse pour évoquer la soif de titres des Bleus, mais s’ils semblent vouloir tous les deux gagner... ils n’ont pas vraiment les mêmes objectifs.

Dupont et Galthié pas vraiment d’accord ?

Interrogé sur l’envie du XV de France de remporter ce 6 Nations 2025, Galthié a en effet mis en avant son bilan plutôt positif à la tête de l’équipe depuis 2019. « En six ans, 80 % de victoires, c’est hors norme, ça n’a jamais été réalisé. Pour moi, un Grand Chelem et trois places de deuxième, c’est très bon » a notamment déclaré le sélectionneur tricolore, contredit toutefois quelques temps après par Dupont, qui a lâché : « même si on a 80 % de victoires, quand tu ne gagnes pas de trophée, ça ne veut pas dire grand-chose ».

« Sur le coup, je n'ai pas du tout calculé et cela a été repris pas mal de fois »

Evidemment, cela a beaucoup fait parler et Antoine Dupont a été relancé sur ce sujet ce vendredi, à la veille du très attendu Crunch face à l’Angleterre. « Sur le coup, je n'ai pas du tout calculé et cela a été repris pas mal de fois. Mais c'est bien sûr hyper positif, à ce niveau-là, d'avoir autant de pourcentage de victoires » a assuré le capitaine du XV de France, en conférence de presse. « C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait pour une équipe de France, on en est conscient. Je voulais juste dire qu'on en voulait plus, qu'on voulait se payer avec des titres. Ça n'avait rien de contradictoire avec ce qui a été dit auparavant ».