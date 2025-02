Ntamack : La signature XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette période du Tournoi des VI Nations, on parle beaucoup de Romain Ntamack. Le demi d’ouverture du Stade Toulousain a été exclu avec le XV de France face au Pays de Galles et ne sera pas là pour affronter l’Angleterre. Mais un Ntamack en cache un autre du côté de Toulouse. En effet, en Garonne, on retrouve également Théo Ntamack, petit frère de Romain, lui qui s’apprête à signer un nouveau contrat avec l’actuel 2ème du Top 14.

Au Stade Toulousain, les Ntamack, c’est une histoire de famille. Bien évidemment, il y a eu le père, Emile Ntamack. Légende du rugby français, il a évolué chez les Rouge et Noir durant toute sa carrière, à savoir entre 1988 et 2005. Et voilà qu’après le père, il y a des les fils. Cela fait ainsi un moment maintenant que les caméras sont braquées sur Romain Ntamack, demi d’ouverture, lui qui évolue avec le Stade Toulousain au plus haut niveau depuis 2017. Mais voilà que depuis 2022, il faut désormais compter sur Théo Ntamack, petit frère de Romain, sur les bords de la Garonne. D’ailleurs, l’histoire avec le troisième ligne de 22 ans ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

Théo Ntamack va prolonger

A 22 ans, Théo Ntamack est l’avenir du Stade Toulousain et du rugby français. Mais encore faut-il réussir à le garder sur le long terme pour la formation toulousaine. C’est visiblement ce qui s’apprêterait à être fait. En effet, selon les informations de Mdi Olympique, alors que le contrat du petit frère de Romain Ntamack arrive à son terme à la fin de la saison, voilà qu’une prolongation sur le long terme serait en passe d’être signée. Comme ce qui a été fait avec d’autres espoirs du Stade Toulousain, ce nouveau contrat serait imminent et Théo Ntamack se retrouverait alors lié pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028.

Bayonne et Montpellier étaient intéressés

L’histoire entre les Ntamack et le Stade Toulousain va donc se poursuivre quelques années. Avec cette prolongation de Théo Ntamack, le danger de le voir faire ses valises disparait donc alors que d’autres formations du Top 14 étaient à l’affût pour tenter de le récupérer. Bayonne et Montpellier étaient ainsi dans le coup, mais c’est bel et bien avec le Stade Toulousain que Théo Ntamack va continuer sa carrière pour les prochaines années.