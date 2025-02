Romain Ntamack, le problème réglé en urgence !

Amadou Diawara

En raison de son coup d'épaule dans la tête du Gallois Ben Thomas le 31 janvier, Romain Ntamack est suspendu pour une durée de trois semaines. Contraint de faire sans son demi d'ouverture pour le duel face à l'Angleterre ce samedi après-midi à Twickenham, Fabian Galthié a décidé de miser sur Matthieu Jalibert. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le sélectionneur des Bleus a justifié son choix de rappeler l’ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles, trois mois après qu'il ait décidé de quitter le groupe tricolore pour retrouver son club.

Le remplaçant de Ntamack choisi le soir-même

« Quand on a constaté le rouge de Ntamack, dès le soir même apparaissait en position de N°10 Matthieu Jalibert. Une évidence, une cohérence, une logique par rapport à la méthode de travail qu’on a réalisée auparavant. Il y avait beaucoup de raisons qui ont fait que la réponse à la question était très vite trouvée. Nous, le rapport de force, il est uniquement avec l’adversaire. Tous les joueurs à qui l'on propose la sélection, c'est déjà un rapport de confiance, c'est une main tendue. L'exemple de Matthieu est un exemple de vie d'un joueur de haut niveau, avec des grands moments et des moments difficiles », a déclaré Fabien Galthié, avant d'en rajouter une couche sur l'épisode avec Matthieu Jalibert l'automne dernier au XV de France.

«C'est une main tendue»

« Le passage de Matthieu cet automne est intéressant, car la méthode qu'on a est d'accompagner les joueurs et de leur donner tout ce que l'on peut pour progresser. Progresser, c'est le geste, la tactique, mais aussi la préparation mentale, la dimension émotionnelle. (...) Il était important d'identifier qu'il y avait des signaux qui montraient qu'il fallait lui donner de l'air. On a voulu en faire de la polémique, mais il n'y a pas de polémique. Nous, c'est le terrain de la préparation. Il y a des choix que nous assumons totalement. C'était important pour nous de rester en contact avec lui, avec son club, avec son environnement. On fait la même chose avec les autres. C'est aussi au joueur de ne pas se perdre », a conclu Fabien Galthié, le patron du XV de France.