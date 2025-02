Romain Ntamack, la surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendue, la sanction contre Romain Ntamack est enfin connue ! Expulsé contre le Pays de Galles, l'ouvreur du XV de France a écopé d'une suspension de trois semaines. C'est une bonne surprise puisqu'il ne manquera que le choc contre l'Angleterre, ce qui était attendu, mais sera de retour le 23 février contre l'Italie.

Expulsé contre le Pays de Galles à la 71e minute pour un plaquage tardif et mal maîtrisé à la tête de Ben Thomas contre le Pays de Galles, Romain Ntamack attend le verdict pour connaître la durée de son absence. L'ouvreur français risquait de deux à six semaines de suspension, ce qui a évidemment une influence sur la suite du Tournoi des VI Nations pour lui. Et la nouvelle est enfin tombée.

Trois semaines de suspension pour Ntamack

Et il s'agit d'une bonne surprise. En effet, Romain Ntamack a été suspendu trois semaines pour « acte de jeu déloyal contraire à la règle 9.13 » par une commission de discipline indépendante du Tournoi des Six Nations composée de Stephen Hardy (Australie), président, accompagné de Donal Courtney (Irlande) et John Langford (Australie). Par conséquent, l'ouvreur du XV de France sera absent samedi à Twickenham pour le Crunch contre l'Angleterre, ce qui était déjà acté, mais il sera en revanche de retour pour le match suivant contre l'Italie le 23 février prochain.

Jalibert pour le remplacer contre l'Angleterre ?

Par conséquent, Fabien Galthié va devoir composer une nouvelle charnière et trouver le meilleur élément pour accompagner Antoine Dupont. Plusieurs options sont à sa disposition, comme celle d'aligner Thomas Ramos au poste d'ouvreur, décalant ainsi Louis Bielle-Biarrey au poste d'arrière. Mais ce n'est clairement pas la formule que préfère le sélectionneur du XV de France. « On préfère les qualités de finisseur de Louis (Bielle-Biarrey) dans le couloir et notamment utiliser son pied pour accélérer le jeu. Et on préfère avoir Thomas Ramos à l'arrière. Ça bougerait un peu les équilibres si on mettait Louis à l'arrière », confiait Galthié, laissant ainsi penser que c'est Matthieu Jalibert qui sera aligné en 10 aux côtés d'Antoine Dupont, ce qui ne déstabilisera pas le reste de l'équipe.