Ntamack : Annonce imminente, c'est la panique !

Expulsé contre le Pays de Galles pour son grand retour en Bleus, Romain Ntamack risque une sanction allant de deux à cinq semaines. Il sera fixé ce mercredi à 11h après une réunion d'une commission de discipline indépendante du Tournoi des VI Nations. Cependant, les premiers indices commencent à tomber Pierre-Henry Broncan, manager de Brive, estime que les membres de la Commission « ne vont pas aimer » le geste de l'ouvreur du XV de France.

Pour son retour avec le XV de France Romain Ntamack était alignait vendredi soir aux côtés d'Antoine Dupont contre le Pays de Galles. Une charnière de rêve pour les Bleus, mais si le capitaine tricolore s'est distingué de fort belle manière par son talent, difficile d'en dire autant pour l'ouvreur français, expulsé à 71e minute pour un plaquage tardif et mal maîtrisé à la tête de Ben Thomas. Assuré d'être suspendu pour le Crunch contre l'Angleterre, ce week-end, Romain Ntamack risque jusqu'à semaines d'absence selon les règlements.

«Ils ne vont pas du tout aimer»

Et pour le manager de Brive, Pierre-Henry Broncan, l'audition de Romain Ntamack sera déterminante. « Ils ne vont pas du tout aimer l’attitude de Romain, même s’il n’y a pas de violence dans le geste. Mais l’épaule qui va chercher l’adversaire, ils ne vont pas du tout aimer. Et il n’y a pas du tout le bras qui va plaquer. On sait que les Britanniques ne vont pas aimer. Après, il a un casier vierge et c’est un garçon qui a une très bonne attitude. Il faut déjà plaider coupable devant la Commission qui va le juger, et qui sera remplie d’Anglo-Saxons. Et à partir de là, je pense qu’il va s’en sortir avec un minimum d’un match de suspension », explique-t-il au micro de Sud Radio.

Réponse mercredi à 11h

Le staff de Fabien Galthié retient donc son souffle et espère que la commission sera clémente. Un retour contre l'Italie est possible pour Romain Ntamack qui manquera le choc contre l'Angleterre. Mais la réponse est désormais imminente puisqu'une commission de discipline indépendante du Tournoi des Six Nations composée de Stephen Hardy (Australie), président, accompagné de Donal Courtney (Irlande) et John Langford (Australie) se réunie mercredi à 11h. L'attente ne sera donc plus très longue pour Romain Ntamack et le XV de France.