XV de France : Ntamack, les lourdes accusations

Le XV de France a réussi son entrée dans le Tournoi des 6 Nations, avec une large victoire sur le Pays de Galles (43-0). Mais tout n’a pas été parfait, puisque les Bleus pourraient bien perdre Romain Ntamack, qui a écopé d’un carton rouge après un contact à la tête avec son adversaire Ben Thomas.

C’est le gros point noir de cette première journée du 6 Nations 2025. Enfin de retour après 17 mois d’absence, Romain Ntamack a réalisé une grande prestation… jusqu’à son expulsion à la 71e minute. L’ouvreur du XV de France s’est en effet rendu coupable d’un placage illicite sur le Gallois Ben Thomas, avec un contact direct à la tête, qui pourrait bien coûter très cher. La commission de discipline se tiendra en effet ce mercredi à 11h et une possible suspension de plusieurs matchs est évoquée.

« Je pense que le carton rouge était vraiment la bonne décision »

Cette action de Romain Ntamack a énormément fait réagir et pas seulement en France, puisqu’au Pays de Galles on en a également beaucoup parlé. C’est le cas avec Sam Warburton, ancien capitaine du XV du Poireau aux 74 sélections. « Je pense que le carton rouge était vraiment la bonne décision. Il est totalement droit, il y a de la force et le contact est à la tête » a expliqué celui qui est désormais consultant sur la BBC pour le Tournoi des 6 Nations.

« Cela ressemble à une mission de vengeance pour moi »

D’ailleurs, pour Warburton c’est assez simple : ce geste de Romain Ntamack n’est qu’une vengeance à un contact avec Ben Thomas qui a eu lieu un peu plus tôt dans le match. « L’élément déclencheur est ce plaquage de Ben Thomas. Je pense que c’est en réalité un excellent plaquage, mais c’est l’attitude de Thomas au sol après l’impact qui a pu agacer Ntamack. Cela fait partie du rugby international, c’est toujours comme ça » a déclaré l’ancien troisième-ligne. « Je pense que Romain Ntamack l’a pris beaucoup trop personnellement par rapport à ce qu’a fait Ben Thomas, et cela ressemble à une mission de vengeance pour moi. Ce manque total de sang-froid va vraiment coûter cher à la France dans sa quête du titre et du Grand Chelem. Elle pourrait bien être très déçue ».