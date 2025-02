XV de France : Nouvelle menace après Ntamack !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le XV de France a parfaitement lancé son Tournoi des VI Nations en dominant le Pays de Galles (43-0). Seule ombre au tableau, l'exclusion de Romain Ntamack, qui pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Par conséquent, à l'ouverture, contre l'Angleterre, on pourrait retrouver Matthieu Jalibert. Mais voilà que le joueur de l'UBB a visiblement du souci à se faire.

La dernière rencontre face au Pays de Galles était l'occasion de revoir Antoine Dupont associé à Romain Ntamack avec le XV de France. Mais voilà que cela pourrait ne plus être le cas avant quelques semaines. En effet, exclu lors de ce match d'ouverture du Tournoi des VI Nations, le demi d'ouverture du Stade Toulousain risque plusieurs semaines de suspension. Par conséquent, pour le Crunch face à l'Angleterre, Fabien Galthié va devoir faire sans Ntamack. Alors qu'on aurait pu penser à un replacement de Thomas Ramos en 10, on se dirigerait plutôt vers une titularisation de Matthieu Jalibert, demi d'ouverture de l'UBB.

« Les Anglais vont le cibler »

Face à l'Angleterre, on pourrait donc avoir droit à une association Antoine Dupont-Matthieu Jalibert. Le joueur de l'UBB pourrait ainsi être celui qui devra remplacer Romain Ntamack. Mais voilà que les joueurs du XV de la Rose pourraient lui réserver un sacré accueil à Twickenham. En effet, pour Rugbyrama, Rory Teague, ancien membre du staff anglais et ex-manager de l'UBB, a expliqué à propos de Jalibert : « Si Matthieu démarre, les Anglais vont le cibler, c’est certain. Un coup, ce sera le numéro 8 Ben Earl… La fois d’après, ce sera le tour du trois-quart centre Ollie Lawrence ».

Galthié a déjà vendu la mèche ?

La question est maintenant de savoir ce que voudra faire Fabien Galthié. Après la rencontre face au Pays de Galles, le sélectionneur du XV de France avait donné quelques indices sous-entendant la titularisation de Matthieu Jalibert. « On préfère les qualités de finisseur de Louis (Bielle-Biarrey) dans le couloir et notamment utiliser son pied pour accélérer le jeu. Et on préfère avoir Thomas Ramos à l'arrière. Ça bougerait un peu les équilibres si on mettait Louis à l'arrière », avait expliqué Galthié, ne voulant ainsi pas bouger Thomas Ramos de son poste d'arrière.