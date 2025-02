Antoine Dupont : L'annonce de légende !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est régulièrement présenté comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Pour expliquer ce point de vue, Jean-Baptiste Elissalde, lui-même ancien demi de mêlée des Bleus, n'hésite pas à prendre pour exemple un certain Zinedine Zidane. Une comparaison de légende.

Cela fait désormais plusieurs années qu'Antoine Dupont est devenu incontournable dans le monde du rugby. Entre ses prestations avec le Stade Toulousain ainsi qu'avec le XV de France, sans oublier sa pige magistrale couronnée d'or à Paris avec l'équipe de France de rugby à 7, le capitaine des Bleus est plus que jamais l'un des meilleurs joueurs de la planète. Jean-Baptiste Elissalde, ancien demi de mêlée et entraîneur de l'équipe de France, décrit d'ailleurs le profil d'Antoine Dupont en faisant le parallèle avec une légende du sport français et du football, Zinedine Zidane.

Elissalde compare Dupont à Zidane

« J'avais vu un truc sur Zidane. Avant de recevoir les ballons, ce n'est pas le même sport, mais c'était aussi dans le coeur du jeu et il y avait beaucoup de monde autour de lui, il avait un nombre de regards sur ce qu'il se passait autour de lui, c'était incroyable », raconte-t-il dans le podcast de L'EQUIPE « Le Salon Tactique », avant d'en rajouter une couche.

«C'est pour ça que ce sont les meilleurs du monde»

« Même lorsque le ballon était entre son partenaire qui lui faisait la passe et lui, en deux secondes le temps que la balle arrive, il avait 5, 6, 7 regards à droite et à gauche pour savoir où il allait filer le ballon après. Et je pense qu'Antoine est comme tous ces grands joueurs, ils font partie de ces mecs ont ça en plus. C'est pour ça que ce sont les meilleurs du monde. Ils enregistrent, ils analysent, et ils distribuent plus vite que les autres », ajoute Jean-Baptiste Elissalde. Une comparaison de légende.