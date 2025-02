XV de France : «Il est fou», ça balance sur Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Ce vendredi, le XV de France a excellemment bien lancé son Tournoi des VI Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont écrasé le Pays de Galles (43-0). Antoine Dupont n’a même pas eu à forcer son talent pour briller pendant la rencontre. La prestation de la star de 28 ans a malgré tout époustouflé Philippe Sella, ancien joueur du XV de France.

Le XV de France a très bien entamé son Tournoi des VI Nations ce vendredi. Les hommes de Fabien Galthié se sont très largement imposés face à une équipe du Pays de Galles pas vraiment dans une bonne dynamique (43-0). Antoine Dupont n’a pas eu besoin de forcer son talent pour briller pendant la rencontre. Le demi de mêlée du Stade toulousain a rendu une copie presque parfaite avant sa sortie à la 50e minute. Sa prestation a d’ailleurs choqué Philippe Sella.

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

«Il sort d’où lui ?»

« Antoine Dupont est magique... Il sort d’où lui ? Il est extraordinaire. Et pas toujours en faisant des courses de 50 mètres, d’ailleurs. Il a une vraie vision du jeu, il sait changer le rythme... Il maîtrise tout. Même sans ballon. Ce n’est pas la première fois qu’on le voit briller, évidemment. Mais là, [il est] fou » a ainsi confié l’ancien joueur du XV de France dans des propos rapportés par Quinze Mondial.

«Un premier très bon match ne donne aucune garantie»

Mais même s’il s’est montré excellent contre le Pays de Galles, Antoine Dupont est conscient que le match contre l’Angleterre ne sera pas aussi simple. « On a l’expérience de cette compétition. Un premier très bon match ne donne aucune garantie sur la suite du Tournoi. On est satisfaits de cette victoire mais le week-end prochain, en Angleterre et face à une équipe dans une meilleure dynamique que ne l’était le pays de Galles, ce sera tout autre chose. Nous avons d’ailleurs tous basculer là-dessus, au coup de sifflet final de ce match inaugural » a notamment confié le capitaine du XV de France.