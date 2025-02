Antoine Dupont : Le nouveau défi à l’étranger

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont a encore illuminé le terrain lors du match d'ouverture du Tournoi des Six Nations, contribuant à la victoire éclatante du XV de France contre le pays de Galles (43-0) avec trois passes décisives. La star des Bleus et ses coéquipiers tricolores se tournent désormais vers le choc à Twickenham contre l'Angleterre, eux qui seront privés de Romain Ntamack, qui a écopé d’un carton rouge vendredi.

Antoine Dupont n’a pas donné l’impression d’avoir été absent du XV de France pendant une année. Ce vendredi soir, la star des Bleus a brillé pour son retour dans le Tournoi des Six Nations, avec trois passes décisives à son actif face au pays de Galles (43-0). De bon augure pour la suite alors que la bande à Fabien Galthié s’apprête à aborder un défi bien plus relevé du côté de Twickenham.

« L’Angleterre, ce sera tout autre chose »

Alors que le XV de France doit gérer trois déplacements dans cette édition 2025 du Tournoi des Six Nations, comme à chaque année impaire, Antoine Dupont pense déjà à la prochaine étape en Angleterre, samedi prochain (17h15). « On a l’expérience de cette compétition. Un premier très bon match ne donne aucune garantie sur la suite du Tournoi, confiait la star des Bleus après la victoire. On est satisfaits de cette victoire mais le week-end prochain, en Angleterre et face à une équipe dans une meilleure dynamique que ne l’était le pays de Galles, ce sera tout autre chose. Nous avons d’ailleurs tous basculer là-dessus, au coup de sifflet final de ce match inaugural. »

« On pense à lui »

Le XV de France sait déjà qu’il sera privé de Romain Ntamack pour le Crunch, qui a écopé d’un carton rouge vendredi. « On pense à lui. Il est la première victime et le plus déçu. C’est un fait de jeu qui ne lui ressemble pas et qui lui coûte cher, a confié Antoine Dupont. On va devoir avancer certainement sans lui mais ces prochains jours, on le soutiendra du mieux qu’on le peut. Il y a aussi, sur cette action, des facteurs atténuants qu’il faudra qu’on soit en capacité de faire valoir (face à la commission de discipline du Tournoi des 6 Nations, N.D.L.R.). »