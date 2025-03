Catastrophe pour Antoine Dupont, un médecin le prévient…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sorti contre l’Irlande samedi, Antoine Dupont souffre d'une rupture des ligaments croisés qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Cette blessure met un terme à sa saison, nécessitant une intervention chirurgicale imminente. Le docteur Roger Rua explique les implications de cette blessure et le processus de réhabilitation à venir.

Le XV de France a désormais les cartes en main pour remporter le Tournoi des Six Nations, mais il faudra vaincre l’Écosse sans Antoine Dupont. Sorti sur blessure peu avant la demi-heure de jeu contre l’Irlande ce samedi, la star des Bleus a confirmé le pire des scénarios sur Instagram : « Le cœur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire. Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains ».

Antoine Dupont : L’Irlande sort du silence après la catastrophe !

➡️ https://t.co/wQT2y7lv7H pic.twitter.com/9z5lF0zIq1 — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Des précisions sur la blessure d’Antoine Dupont

La saison est donc terminée pour Antoine Dupont, éloigné des terrains plusieurs mois. Contacté par RMC, le docteur Roger Rua a livré plus de précisions sur la blessure dont est victime le Toulousain. « Souvent le ligament croisé se rompt lorsque le pied est au sol et que le haut du corps et le genou partent en rotation. Le ligament va alors aller au-delà des capacités élastiques du collagène de sa structure. Pour Antoine Dupont, il y a aussi le poids de l'Irlandais, qui vient comme un bras de levier, écraser son genou et mettre une tension insupportable à son ligament, analyse le médecin du sport. Même s'il n'y avait eu que le coincement de son pied et la rotation du genou, il n'y aurait sûrement pas eu de blessure sans le poids de l'Irlandais. Dans ce type de situation, c'est souvent le ligament croisé antérieur qui est rompu. Cette rupture peut-être soit totale, c'est-à-dire que les morceaux ne sont plus reliés l'un à l'autre, soit partielle. Mais les chirurgiens considèrent qu'une rupture partielle équivaut à une rupture totale car la partie restante du ligament croisé ne peut pas assurer 100% de ce qu'elle pourrait faire en temps normal. L'idée d'une intervention chirurgicale va intervenir dès que l'on parle d'une rupture même partielle d'un ligament croisé. »

« La seule façon de redonner sa stabilité à 100% à un genou c'est de l'opérer et de faire une plastie »

Il n’y a donc aucun doute sur les suites du protocole pour Antoine Dupont. « La cicatrisation d'un ligament croisé n'est pas efficace. La seule façon de redonner sa stabilité à 100% à un genou c'est de l'opérer et de faire une plastie, confie Roger Rua. On va aller chercher des tendons de muscles autour du genou, notamment des ischio-jambiers. On va prendre une partie du tendon, le découper puis le réinsérer à l'intérieur du genou en faisant des trous avec une perceuse au niveau du tibia et du fémur pour pouvoir arrimer le bout de tendon qu'on a pris et installer une tension. »