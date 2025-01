Problème d’alcool : Le XV de France réagit avec une annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Tournoi des 6 Nations commence ce vendredi avec le premier match du XV de France face au Pays de Galles, William Servat, entraîneur des avants, était présent en conférence de presse jeudi aux côtés d'Antoine Dupont. L'ancien talonneur de 46 ans a notamment réagi à propos d'une mesure prise par la Fédération française de rugby concernant la consommation d'alcool. Contrairement à ce qui a été rapporté par Le Parisien, sa hiérarchie ne serait pas venue le voir pour lui demander de ralentir la cadence.

En 2024, le rugby français a été touché par de sombres affaires venues entacher sa réputation. La Fédération française de rugby a dévoilé en octobre une charte pour éviter de nouvelles dérives après les accusations de viols contre Hugo Auradou et Oscar Jégou ainsi que les propos racistes de Melvyn Jaminet. La FFR veut ainsi interdire la consommation d'alcool lors de certaines circonstances aux joueurs et aussi aux membres du staff. Le Parisien rapportait mercredi que William Servat, entraîneur des avants du XV de France, aurait été sommé par sa hiérarchie de lever le pied concernant ce point. La vérité serait différente.

William Servat répond

Présent à ce poste depuis 2020, William Servat connaît bien le XV de France puisqu'il a honoré 49 sélections entre 2004 et 2012. Selon lui, personne ne lui a jamais reproché quoi que ce soit. « La société évolue. Il y a eu des changements dans notre sport. C'est tout à fait normal. Ce sont des décisions qui ont été prises par rapport à des événements qui ont été néfastes à l'image du rugby. Beaucoup de choses s’écrivent. Je tenais à préciser que je n’ai jamais été recadré par quiconque dans le staff et par ma hiérarchie » a-t-il d'abord réagi en conférence de presse.

William Servat valide la nouvelle mesure du XV de France

Afin de redorer un peu l'image du rugby français, le XV de France espère ne pas revivre des affaires compliquées au cours des prochains mois. William Servat, lui, a exprimé son accord total pour cette décision. « Il y avait un cadre de vie qui avait été fait. Il est vrai que je m’en occupais, mais ce sont des décisions qui ont été prises sous le couvert de notre direction, de la Fédération, et qui ont toujours été validées. Ces choses rentraient dans notre cadre, qui n’est plus d’actualité aujourd’hui. Le cadre a évolué et il est très bien car il a permis à l’équipe de France de naviguer tranquillement sur la tournée de novembre et d’avoir une bonne ambiance entre nos joueurs. On espère que ça continuera encore sur le Tournoi » poursuit l'entraîneur des avants.