Antoine Dupont : La douloureuse séparation

Axel Cornic

Ce vendredi, le XV de France et le Pays de Galles vont ouvrir le très attendu Tournoi des 6 Nations 2025, qui s’étirera jusqu’au 15 mars. Une rencontre spéciale pour Antoine Dupont, qui avait manqué l’édition 2024 avec son projet de rugby à 7 et qui est désormais de retour... pour guider les Bleus vers un nouveau Grand Chelem ?

On y est enfin ! Arès des mois d’attente, le Tournoi des 6 Nations 2025 est enfin là, avec les meilleures équipes de l’hémisphère nord qui vont s’affronter. L’objectif est assez simple : briser l’hégémonie d’une Irlande qui marché sur l’Europe depuis plusieurs années et qui reste sur une victoire l’année dernière.

Antoine Dupont investit en Gironde : une villa de rêve pour le champion ! 🏡 Découvrez les détails de cette signature à plusieurs millions.

➡️ https://t.co/W9rvzu5aFH pic.twitter.com/zHLRAxIw5U — le10sport (@le10sport) January 15, 2025

« Ça fait deux ans que je n'ai pas joué dans le Tournoi, mais j'ai l'impression que c'était une éternité »

Ce 6 Nations 2025 va également sonner le grand retour d’Antoine Dupont, qui était présent en conférence de presse ce jeudi. « Ça fait deux ans que je n'ai pas joué dans le Tournoi, mais j'ai l'impression que c'était une éternité. La dernière édition a été frustrante, mais celle d'avant où j'avais participé l'avait été aussi » a déclaré le capitaine du XV de France. « Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi à gagner une compétition, il y a toujours un peu plus d'envie. J'espère que je garderai cet enthousiasme-là sur toute la compétition. Avec la frustration de l'année dernière, on a envie de tout donner cette année pour ne pas avoir de regrets à la fin ».

« On ne va pas parler de Grand Chelem aujourd'hui »

Mais ne comptez pas sur lui pour dévoiler toutes ses cartes et déjà parer d’un Grand Chelem pour le XV de France ! « On peut tout dire. Après, on sait de toute façon la difficulté de gagner un Tournoi, sans même parler de Grand Chelem. Les exigences qu'il faut, la consistance qu'il faut pendant quasiment deux mois... » a expliqué Antoine Dupont. « Pour le moment, on va se concentrer sur ce premier match. Évidemment qu'on a beaucoup d'ambition, comme beaucoup d'équipes dans ce Tournoi. Mais on ne va pas parler de Grand Chelem aujourd'hui ».