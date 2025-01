Bientôt payé en Bitcoin ? La grande annonce d'Antoine Dupont sur son salaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, les cryptomonnaies prennent de plus en plus de place et elles sont davantage mises en avant, à l’instar notamment du Bitcoin. Un phénomène qui a même gagné le monde du sport, notamment de l’autre de l’Atlantique, aux Etats-Unis, où certains athlètes ont accepté de se faire payer en partie en cryptomonnaie. Un phénomène qui pourrait bien être ramené en France… par un certain Antoine Dupont.

Désormais, aux Etats-Unis, il n’est plus surprenant de voir certains sportifs de haut niveau être payés complètement ou partiellement en cryptomonnaies, notamment en Bitcoin. C’est notamment le cas de certaines stars de NFL comme Trevor Lawrence et Aaron Rodgers ou bien de NBA à l’instar d’Andre Iguodala. Et si on retrouvait prochainement Antoine Dupont à cette liste ? Alors que le demi de mêlée serait payé environ 600 000€ par an au Stade Toulousain, Dupont serait prêt à convertir une partie de cette somme en cryptomonnaies.

Antoine Dupont et les cryptomonnaies

En dehors des terrains de rugby, Antoine Dupont a noué différents partenariats. La star du XV de France s’est notamment associée à Bitpanda, une plateforme de cryptomonnaies. Mais quel est le rapport exactement entre Dupont et le Bitcoin, Ethereum et compagnie ? Pour Citywire, il a confié : « J’ai vu le phénomène des cryptomonnaies arriver sans vraiment comprendre de quoi il s’agissait au début. Un peu comme tout le monde. Jusqu’à ce que cela devienne de plus en plus concret. En grandissant, dès que j’ai pu avoir une autonomie financière, je me suis de plus en plus penché dessus. J’ai vu aussi pas mal d’amis investir dedans ».

Bientôt payé en Bitcoin ?

Désormais au fait du monde de la cryptomonnaie, Antoine Dupont s’est même dit prêt à être payé en partie de cette manière. « Je crois qu’il y a certains salaires dans le sport qui sont payés en partie en cryptomonnaies. Est-ce que c’est quelque chose que je pourrais accepter ? Oui, honnêtement, je pourrais l’accepter. Pas entièrement, mais une petite partie », a expliqué le joueur du Stade Toulousain.