Antoine Dupont attaqué avec Teddy Riner !

La semaine dernière a été marquée par l’arrivée de la NBA à Paris, avec deux matchs des San Antonio Spurs face aux Indiana Pacers. Une occasion pour Victor Wembanyama, star de la franchise texane, de mesure sa cote en son pays seulement quelques mois sa médaille d’argent aux Jeux Olympiques 2024.

A Paris, on ne parlait que de basket ces derniers jours. Les NBA Paris Games ont embrasé la capitale et c’est en grande partie à cause de Victor Wembanyama, nouveau chouchou du sport français. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce dernier a eu fort à faire, puisqu’en plus de deux matchs de phase régulière contre les Indiana Pacers, la star de 21 ans a également multiplié les interviews et les évènements de promotion auprès des fans. Le bilan est finalement assez bon, notamment avec une Accor Arena pleine à craquer et des matchs retransmis en clair sur Canal+.

Le phénomène Wembanyama

Cette escapade parisienne semble avoir permis à Wembanyama d’atteindre des records de popularité, avec peu de personnes qui semblent désormais pouvoir l’égaler. « (Kylian) Mbappé (…), on peut comparer avec (Victor) Wembanyama. Ensuite, (Léon) Marchand on peut à peu près comparer avec Wembanyama parce que l’aura n’est pas la même » a analysé Frédéric Weis, sur RMC Sport.

« Teddy Riner et Dupont, c’est qui au niveau mondial ? »

Et pour l’ancien international français, même des figures majeures comme Antoine Dupont et Teddy Riner ne rivalisent pas avec Victor Wembanyama ! « Teddy Riner et (Antoine) Dupont, sauf le respect et l’amour que je leur porte en tant que Français, c’est qui ? C’est qui au niveau mondial ? » lancé Weis, dans les Grandes Gueules du Sport. « Tu te balades dans la rue, tu vas à New York, dans la plupart des pays du monde, tu te balades avec Teddy Riner et Antoine Dupont, est-ce que tu penses qu’ils vont voir Wembanyama où les deux que je viens de citer ? Il faut arrêter de regarder le prisme du sport par les yeux des Français. On est des franchouillards. Le sport est mondial ».