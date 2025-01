6 nations : Déjà un gros coup dur pour le XV de France ?

Jean de Teyssière

Vendredi prochain, le XV de France débutera son tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles, au stade de France. Les hommes de Fabien Galthié font partie des grands favoris pour faire le Grand Chelem. Mais ce dimanche, une alerte est venue toucher l’un des hommes en forme du moment, Damian Penaud.

Damian Penaud reste sur une prestation XXL en Coupe des Champions avec l’UBB. Auteur de six essais, fait extrêmement rare dans le rugby, l’ailier français est en pleine forme, ce qui augure de belles choses pour le XV de France, qui débutera son tournoi des 6 Nations vendredi prochain. Réunis à Marcoussis, les hommes de Fabien Galthié se sont entraînés ce dimanche, mais un cadre du XV de France manquait à l’appel.

📣🇫🇷 Voici le groupe des 𝟒𝟐 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 convoqués par le staff du #XVdeFrance pour préparer la première rencontre du @SixNations_FR vendredi à 21h15 contre le Pays de Galles au @StadeFrance.#NeFaisonsXV | @renault_fr pic.twitter.com/XBRKsZw54u — France Rugby (@FranceRugby) January 26, 2025

Penaud absent de l’entraînement

Ce dimanche, Fabien Galthié n’a pas pu compter sur l’un de ses meilleurs joueurs. En effet, RMC Sport rapporté que Damian Penaud, ailier de l’UBB, était absent de l’entraînement à cause d’une blessure. Touché à la jambe gauche, il a passé des examens médicaux en fin d’après-midi. Un gros coup dur pour le XV de France, qui va peut-être devoir se passer de son deuxième meilleur marqueur d’essais de son histoire (36 pour Damian Penaud, contre 38 pour Serge Blanco).

Sa place, non remise en question pour le Pays de Galles

Mais les fans de l’UBB et du XV de France peuvent se rassurer, sa blessure ne semble pas être grave. Damian Penaud fait toujours partie du groupe de 42 joueurs et pourrait même être titulaire vendredi face au Pays de Galles, si tout va bien. Il ne rejoindra pas à l’infirmerie Léo Barré et Thibaud Flament, récemment forfaits, l’un pour commotion cérébrale et l’autre pour une blessure au mollet. Le sélectionneur des Bleus pourra en tout cas certainement compter sur l'un de ses meilleurs joueurs pour le début du tournoi.