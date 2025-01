Antoine Dupont et le XV de France, le problème qui fait parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France, sous la direction de Fabien Galthié, regorge de talents mondiaux, notamment Antoine Dupont, considéré comme le meilleur joueur. Pourtant, malgré un Grand Chelem en 2022, le palmarès ne reflète pas ce potentiel. À l'approche du Tournoi des 6 Nations, les critiques fusent sur l'incapacité des Bleus à transformer leur potentiel en victoires concrètes.

Fabien Galthié n’a pas de quoi se plaindre de son effectif. Le XV de France compte en effet dans ses rangs certains des meilleurs joueurs de la planète, à commencer par Antoine Dupont, considéré par beaucoup comme le numéro 1. Pourtant, cela ne se fait pas ressentir dans le palmarès des Bleus à l’exception d’un Grand Chelem au Tournoi des 6 Nations en 2022. « On aimerait avoir un palmarès plus étoffé mais ça ne tient qu’à nous, a confié François Cros cette semaine. C'est nous qui sommes sur le terrain et c’est à nous de faire les efforts nécessaires pour étoffer ce palmarès. On a un groupe qui vit bien, qui joue bien. Maintenant, il faut que ça concrétise. »

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

« Ils n’ont pas gagné suffisamment »

A quelques jours du début du Tournoi des 6 Nations, Sarah Pitkowski estime que le récent bilan du XV de France n’est pas positif. « Ils n’ont pas gagné suffisamment. Il faut être cohérent, on a le meilleur joueur du monde, certains des meilleurs joueurs du monde à chaque poste, un sélectionneur qui a retenu une pléthore de joueurs français. Ce n’est pas comme s’il avait 50 joueurs à disposition, il en a convoqué 176. Sur les quatre dernières années de la Coupe d’Europe, on a deux clubs français qui ont gagné les quatre dernières éditions, avec des joueurs français dans leur effectif. Donc si tu es pragmatique, tu te demandes comment on arrive à transformer des joueurs qui jouent dans les mêmes clubs ensemble. Pourquoi ce n’est pas la même chose ? », s’interroge l‘ancienne joueuse de tennis dans les Grandes Gueules du Sport.

« Ça pose un problème de ne pas concrétiser »

Un avis partagé par Simon Dutin dans l’émission de RMC. « On a le meilleur joueur du monde, indiscutablement. Derrière Antoine Dupont, Thomas Ramos est le deuxième joueur du monde à l’heure actuelle. On a une génération exceptionnelle qui s’est construite dans les catégories de jeunes, qui a appris dès les catégories de jeunes à gagner avec ce titre mondial des moins de 20 ans. Tu ajoutes quelques éléments talentueux là-dedans, un sélectionneur qui a apporté, qu’on aime ou pas le mysticisme dans ses propos, une vision. Il parle souvent du fameux chemin emprunté, il nous a tous emmené avec lui, mais bon à partir d’un moment, t’en attends plus. Évidemment que t’en attends plus, estime le consultant des Grandes Gueules du Sport. Au bout d’un moment, oui quand tu domines et que tu montres que t’es vraiment supérieur aux autres nations, ça pose un problème de ne pas concrétiser. »