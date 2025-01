Rugby : Antoine Dupont avec une star américaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont se distingue désormais par son attrait pour la mode. Lors du défilé Louis Vuitton automne-hiver 2025-2026 à Paris cette semaine, la star du XV de France était aux côtés de plusieurs stars mondiales, à l'instar notamment du chanteur Pharrell Williams, devenu directeur créatif au sein de la marque de luxe.

Antoine Dupont est désormais plus qu’un simple rugbyman. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, voire le meilleur, la star des Bleus est un peu plus entrée dans le cœur des Français en décrochant la médaille d’or avec l’équipe de France de rugby à 7 lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Il est désormais fréquent de le voir aux côtés de stars extérieures au monde du sport, en témoigne notamment sa participation aux concerts des Enfoirés, ou bien sa présence au show Louis Vuitton à l’occasion de la Fashion Week hivernale.

🇫🇷 Antoine Dupont et Victor Wembanyama étaient présents hier pour le premier jour de la Fashion week et le défilé Louis Vuitton. pic.twitter.com/KHFPbIddM8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 22, 2025

Antoine Dupont avec Pharrell Williams

Il y avait du beau monde mardi dans la prestigieuse Cour Carré du Louvre, théâtre du défilé Louis Vuitton automne-hiver 2025-2026. C’est ici que le chanteur Pharrell Williams, également directeur créatif chargé des collections homme de la marque, accueillait une pluie de stars venues assister à l’événement. Bradley Cooper, Omar Sy, Pio Marmai, Adrian Brody, Idris Elba ou encore Travis Scott étaient notamment présents, accompagnés de figures du sport tricolore comme Victor Wembanyama, Teddy Riner et donc Antoine Dupont.

« Depuis mon arrivée à Toulouse et mes fréquents séjours parisiens, je suis plus sensible à la mode »

Il y a quelques mois, le joueur du Stade Toulousain avait justement affiché le souhait de rencontrer Pharrell Williams, mission remplie. « J’espère pouvoir rencontrer bientôt Pharrell Williams, le directeur artistique de Louis Vuitton dont j’apprécie le style et qui est aussi une personnalité inspirante, expliquait il y a quelques mois celui qui est devenu ambassadeur de la marque Louis Vuitton dans les colonnes de Paris Match. Dans mon enfance et mon adolescence, à Auch, j’étais bien loin de la mode. Depuis mon arrivée à Toulouse et mes fréquents séjours parisiens, j’y suis plus sensible. J’adore les défilés, les shootings, les belles choses et les beaux matériaux. »