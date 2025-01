Rugby : Antoine Dupont impliqué dans un transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont, capitaine du Stade Toulousain, joue un rôle-clé dans l'intégration de Naoto Saito, international japonais arrivé l’été dernier en provenance des Tokyo Sungoliath. Interrogé par La Dépêche, le demi de mêlée est revenu sur l’implication du capitaine du XV de France, se montrant impressionné par ses qualités sur les terrains mais aussi en dehors.

Capitaine du Stade Toulousain, Antoine Dupont (28 ans) prend son rôle très à cœur. La preuve avec son implication dans l’intégration de Naoto Saito (27 ans), arrivé l’été dernier en provenance des Tokyo Sungoliath. Pour la première fois de sa carrière, le demi de mêlée japonais évolue à l’étranger et a pu compter sur Antoine Dupont pour prendre ses marques dans le sud de la France.

« Il transmet son expérience et sa façon de penser »

Interrogé par La Dépêche, Naoto Saïto a encensé l’état d’esprit de son coéquipier. « Je vous donne un exemple. Si j’ai une question au sujet d’une combinaison, sur ce qu’il aurait fait à ma place, je lui demande et Toto m’explique tout. Il transmet son expérience et sa façon de penser au sujet des espaces, de sa vision du jeu et aussi sur les courses… Il est très, très érudit », confie l’international japonais.

« J’apprends énormément avec lui »

« Lors d’une séance, nous nous sommes entraînés ensemble, j’étais 9 et il jouait 10, j’ai vraiment été impressionné. Il voit tout, chaque espace, chaque solution… C’est fou. J’apprends énormément avec lui, poursuit Naoto Saïto. C’est un bon professeur. Et un bon humain. Très humble. Très humble et bien sûr un bon joueur de rugby. Peut-être l’un des meilleurs au monde. » Apparu à neuf reprises depuis le début de la saison, le Japonais pourrait avoir une carte à jouer avec le début du Tournoi des Six Nations la semaine prochaine. La bande à Dupont débutera sa campagne par un match contre le Pays de Galles.