XV de France : Le PSG prêt à copier Fabien Galthié ?

En place depuis 2019, Fabien Galthié a installé sa vision du rugby au sein du XV de France et cela devrait durer au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra en Australie. Et sa façon de travailler pourrait bien en inspirer certains et notamment Luis Enrique, coach du Paris Saint-Germain.

Le XV de France s’apprête à ouvrir son Tournoi des Six Nations dans une semaine, avec le Pays de Galles qui se présentera au Stade de France. Un premier pas très important pour les homes de Fabien Galthié, qui voudront sans aucun doute étoffer un palmarès beaucoup trop pauvre ces dernières années...

Galthié montre l’exemple

Pour ce faire, le sélectionneur du XV de France peut compter sur un groupe extrêmement dense, avec certains des meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Ainsi, un Matthieu Jalibert se retrouve en dehors de l’équipe, tandis que d’autres pointures comme Julien Marchand ont changé de rôle, acceptant d’être plutôt remplaçants. Un modèle loin d’être parfait, mais qui semble avoir apporté une certaine harmonie au sein des Bleus.

Luis Enrique prêt à le suivre ?

Et pour Laurent Perrin, Luis Enrique et le PSG feraient bien de s’en inspirer, surtout avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. « On va peut-être découvrir un nouveau système de coaching, qui accorde autant d'importance aux remplaçants qu'aux titulaires. Si vous suivez le rugby, c'est ce que Fabien Galthié a mis en place avec le XV de France, en préférant parler de “finisseurs” plutôt que “remplaçants” » a expliqué le journaliste du Parisien. « Imaginez Kvaratskhelia et Dembélé commencer le match, user les défenseurs adverses, pour laisser la place lors des 25 dernières minutes à Doué et Barcola pour tout dynamiter ? Luis Enrique va se servir au maximum de la concurrence. Tant que les joueurs jouent le jeu, il n'y aura pas de perdants ».